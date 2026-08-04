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Aksaray'da Arkadaşını Vurup Kaçan Şüpheli Aydın'da Yakalandı

Aksaray'da Arkadaşını Vurup Kaçan Şüpheli Aydın'da Yakalandı
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Aksaray'da alkolün etkisiyle arkadaşını tabancayla vurarak öldüren ve kaçan Gökhan Utlu, Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Tutuklanan Utlu, kazara vurduğunu ve cezaevinden korktuğu için kaçtığını söyledi.

AKSARAY'da arkadaşı Mustafa Eriş'i (61), tabancayla başından vurarak öldürüp kaçan Gökhan Utlu (39), Aydın'da saklandığı yazlık evinde yakalandı. Tutuklanan Utlu, ifadesinde; alkolün etkisiyle arkadaşını kazara vurduğunu, cezaevine girmekten korktuğu için de kaçtığını söyledi.

Olay, 25 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi 6396 Sokak'ta meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Eriş, arkadaşının villasının bahçesindeki kameriyede aralarında Gökhan Ultu'nun da bulunduğu 5 arkadaşıyla birlikte içki içmeye başladı. Bir süre sonra Gökhan Utlu, tabancayla Eriş'i başından yaraladı. Eriş, kanlar içinde yere yığılırken, Utlu ise kaçtı. Arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Eriş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Eriş'in cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı. Eriş'in cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

AYDIN'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayın ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kaçan Utlu'nun, Aydın'dın Didim ilçesindeki yazlık evinde saklandığını belirledi. Ardından Aydın polisine haber verildi. Özel Harekat ekipleri eşliğinde yapılan operasyonda Utlu, dün saklandığı yazlık evinde yakalandı. Aksaray'a getirilen Utlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde; alkolün etkisiyle yanlışlıkla ateş edip, arkadaşını öldürdüğünü, cezaevine girmekten korktuğu için de kaçtığını söyleyen Utlu, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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