Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 52 yaşındaki Şaban T. arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda arkadaşı Ali Kemal Kalkan'ı (53) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Şaban T'nin (52) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Belirlenemeyen nedenle dün tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren Şaban T. suç aletiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
