Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkadaşını bıçakla öldüren liseli:  Şakalaşıyorduk, ciddiye döndü

Güncel Haberler

Arkadaşını bıçakla öldüren liseli:  Şakalaşıyorduk, ciddiye döndü

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi S.K. (17), polisteki ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dedi.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi S.K. (17), polisteki ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dedi.

Olay, dün akşam Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı. Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erman Demiroğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Baltaşı köyünde toprağa verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.'nin, ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Lisesi kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title