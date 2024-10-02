Üye Girişi
Haberler

Arkadaş Kavgası: CHP Gençlik Kolları Başkanı Bıçaklandı

Arkadaş Kavgası: CHP Gençlik Kolları Başkanı Bıçaklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde, CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca, arkadaşının evine gelerek bıçakla saldırması sonucu ağır yaralandı. Tartışmanın sebebi, eğlence mekanında çıkan bir kavga sonrası devam eden telefon görüşmesinde belirlendi.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca (26), evini basan arkadaşı Musa Bozdağ (24) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Tartışmanın, Bozdağ'ın eğlenmek için gittikleri alkollü eğlence mekanında Karaca'nın bardağına sigara külü atması nedeniyle çıktığı, mekandan evlerine döndükten sonra da telefonda devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Bozdağ, tutuklandı.

?Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca ile arkadaşı Musa Bozdağ arasında, gittikleri alkollü eğlence mekanında tartışma çıktı. İddiaya göre, Bozdağ'ın, arkadaşı Karaca'nın bardağına sigara külü atması nedeniyle çıkan tartışma, alkolün de etkisiyle büyüdü. Tartışmanın ardından iki arkadaş evlerine döndü. Ancak, iki arkadaş bu kez de tartışmayı telefonda sürdürdü. Tartışmanın uzaması üzerine Bozdağ, eline aldığı bıçakla Karaca'nın evine gitti. İkili arasında kavga çıktı. Bozdağ, bıçakla Karaca'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaca, sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, Bozdağ'ı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bozdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Karaca Güvenlik Politika 3-sayfa Denizli Gençlik Buldan Güncel Kavga Suç

Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Kararın ardından Sinan Ateş'in eşinden ilk açıklama

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 2-3 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 2 Ekim Çarşamba Leyla 4. bölüm NOW TV izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Beypazarı, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ekim Karşıyaka, Menemen, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ekim Karatay, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 29. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Yüreğir, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Araban 2-3 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Başakşehir Rapid Wien maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Rapid Wien golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Taş Kağıt Makas CANLI izle! 2 Ekim Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 17. bölüm CANLI izleme linki! Taş Kağıt Makas SON BÖLÜM izle! MasterChef eleme adayları kim? 2 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title