Arjantin-Şili Macellan Boğazı krizini aştı

Arjantin'in Macellan Boğazı üzerindeki Şili egemenliğini resmen tanıdığı bildirildi.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, dün Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Şili'nin başkenti Santiago'daki La Moneda Sarayı'nda bir araya geldi.

İki ülke hükümetleri tarafından yayımlanan ortak açıklamada, görüşmenin, Arjantin Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Gustavo Valverde'nin, Şili denetimindeki Macellan Boğazı üzerinde Arjantin'in egemenlik haklarının olduğunu öne sürmesiyle başlayan gerginliği gidermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Her iki devlet başkanı da Macellan Boğazı'nın hukuki rejiminin, her iki devlet için de tam yürürlükte ve nihai nitelikte olan 1881 Sınır Antlaşması ile 1984 Barış ve Dostluk Antlaşması tarafından belirlendiği ve bu metinlerin boğazın tamamı üzerinde Şili'nin egemenliğini tesis ettiği konusunda mutabık kalmıştır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, açıklamada, Arjantin'in boğaz üzerindeki Şili egemenliğini tanımasına karşılık Şili Devlet Başkanı Kast'ın da ülkesinin Falkland (Malvinas), Güney Georgia, Güney Sandwich Adaları ve çevresindeki deniz alanları üzerindeki Arjantin'in egemenlik haklarına verdiği geleneksel desteği yinelediği kaydedildi.

Kaynak: AA