Arjantin'de Cordoba eyaleti güvenlik bakanı, canlı yayında elektrik şoklu eldiveni denedi

Arjantin'in Cordoba eyaletinde Güvenlik Bakanı Juan Pablo Quinteros, polisin kullanmayı planladığı elektrik şoklu eldiveni canlı yayında denedi. Eldivenin etkisiyle dizlerinin üzerine çöktüğünü belirten Quinteros, elektrik şokunun gücünü anlattı.

Quinteros, düşük voltajlı elektrik akımı üreten ve eyalet polisi tarafından suçluları etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen "G.L.O.V.E CD3" adı verilen eldiveni canlı yayında kendi üzerinde denedi. Quinteros, akımın etkisiyle dizlerinin üzerine çöktü.

Eldiveni aktif şekilde kullandığı için şiddetli bir elektrik şoku hissettiğini belirten Quinteros, "Dayanılacak gibi değil. Videolarda görmüştüm ama insan elinden omzuna kadar yayılan çok güçlü bir elektrik boşalması hissediyor, sanki aynı anda on bin mutfak çakmağı çarpıyormuş gibi. Öyle ki başka hiçbir şeye güç yettiremiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Quinteros, elektrik akımına bizzat maruz kaldıktan sonra yaşadığı deneyimi daha önce hiç yaşamadığını aktararak, "İşe yarayabilir de yaramayabilir de. Polise sokakta görevini yerine getirebilmesi için verilen ekipmanların test edilmesi gerekir." diye konuştu.

Etkinlikte polis için yeni ekipmanlar da sergilendi. Bunlar arasında balistik kasklar, biber gazı ve diğer düşük etkili silahlar da yer aldı. Eldiven ise yeni teknolojik donanımlar arasında en dikkati çeken parça oldu.

Yetkililer, söz konusu ürünün hala deneme aşamasında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
