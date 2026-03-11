Haberler

Arjantin Devlet Başkanı Milei, "dünyanın en Siyonist" başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, New York'taki bir Yahudi üniversitesinde yaptığı konuşmada kendisini "dünyanın en Siyonist başkanı" olarak tanımlayarak bundan gurur duyduğunu ifade etti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, New York'taki bir Yahudi üniversitesinde yaptığı konuşmada kendisini "dünyanın en Siyonist başkanı" olarak tanımlayarak bundan gurur duyduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Miami'deki Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne katılan Milei, daha sonra New York'taki bir Yahudi üniversitesinde konuşma yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına "tam destek" verdiğini söyleyen Milei, "İran bizim düşmanımızdır, kazanacağız. Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Arjantin'in "tarihin doğru tarafında durduğunu" savunan Milei, "Birçok analist bunun petrol için verilen bir mücadele olduğunu düşünüyor ancak bu argüman kavramsal olarak zayıf ve hatalı. Asıl mesele tamamen jeopolitiktir. Bunun bir boyutu da uluslararası terörizmdir." diye konuştu.

Trump'a övgülerde bulunan Milei, "Dünya, Trump'a isabet etmeyen o kurşun sayesinde adeta bir santimetre farkla kurtuldu. Bu inanılmaz. Trump'ın kararı ve cesareti olmasaydı, İran yalnızca Orta Doğu için değil, tüm dünya için risk oluşturacak bir askeri güç elde ederdi." yorumunda bulundu.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsrail'e destek kapsamında ülkesinin 2026'da Kudüs'te büyükelçilik açacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu

Metruk binada kan donduran olay! Yaşlı adam korkunç şekilde bulundu
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü

Tarihi zafer sonrası korkutan görüntü
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu

Metruk binada kan donduran olay! Yaşlı adam korkunç şekilde bulundu
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı

Bütçesini harcadığı yerlere bakın! Bu rakamlar kavga çıkarır