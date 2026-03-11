Arjantin Devlet Başkanı Milei, "dünyanın en Siyonist" başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirtti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, New York'taki bir Yahudi üniversitesinde yaptığı konuşmada kendisini "dünyanın en Siyonist başkanı" olarak tanımlayarak bundan gurur duyduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Miami'deki Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne katılan Milei, daha sonra New York'taki bir Yahudi üniversitesinde konuşma yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına "tam destek" verdiğini söyleyen Milei, "İran bizim düşmanımızdır, kazanacağız. Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Arjantin'in "tarihin doğru tarafında durduğunu" savunan Milei, "Birçok analist bunun petrol için verilen bir mücadele olduğunu düşünüyor ancak bu argüman kavramsal olarak zayıf ve hatalı. Asıl mesele tamamen jeopolitiktir. Bunun bir boyutu da uluslararası terörizmdir." diye konuştu.

Trump'a övgülerde bulunan Milei, "Dünya, Trump'a isabet etmeyen o kurşun sayesinde adeta bir santimetre farkla kurtuldu. Bu inanılmaz. Trump'ın kararı ve cesareti olmasaydı, İran yalnızca Orta Doğu için değil, tüm dünya için risk oluşturacak bir askeri güç elde ederdi." yorumunda bulundu.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsrail'e destek kapsamında ülkesinin 2026'da Kudüs'te büyükelçilik açacağını duyurmuştu.