Arjantin Devlet Başkanı Milei'den İsrail Ziyareti

Arjantin Devlet Başkanı Milei'den İsrail Ziyareti
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail'e yaptığı ikinci resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenirken, Milei'ye 'Genesis Ödülü' takdim edilecek.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, göreve geldikten sonra İsrail'e gerçekleştirdiği ikinci resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Herzog'un, Arjantinli mevkidaşı Milei'yi Kudüs'te ağırladığı bildirildi.

Milei, görüşmede "ortak hedefler" temelinde iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi umduğunu kaydetti.

İsrail Meclisi'nde yarın milletvekillerine hitap edecek olan Milei'ye "Yahudi Nobeli" olarak anılan ve gelecek nesil Yahudilere ilham kaynağı olan "Genesis Ödülü" takdim edilecek.

Milei, İsrail'e dün akşam saatlerinde ulaşmasının hemen ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etmişti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, seçim kampanyası süresince Arjantin'in dış politikasında "köklü" değişikliklere gideceğini vurgulamış ve ABD ile İsrail'le yakın ilişkiler kuracağını duyurmuştu.

Seçim kampanyası süresince devlet başkanlığını kazanması halinde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü veren Milei, İsrail'in Gazze saldırılarına da destek vermişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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