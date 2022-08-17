Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arjantin'de ihtiyaç sahipleri için "Gıda Bankası"

Güncel Haberler

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan "Gıda Bankası", ülkede yaşanan ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenen düşük gelirli ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla aşevlerine gıda sağlıyor.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan "Gıda Bankası", ülkede yaşanan ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenen düşük gelirli ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla aşevlerine gıda sağlıyor.

AA / Pablo Barrera - Güncel

Buenos Aires Arjantin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title