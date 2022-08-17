Arjantin'de ihtiyaç sahipleri için "Gıda Bankası" Güncel Haberler Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan "Gıda Bankası", ülkede yaşanan ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenen düşük gelirli ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla aşevlerine gıda sağlıyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan "Gıda Bankası", ülkede yaşanan ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenen düşük gelirli ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla aşevlerine gıda sağlıyor. Güncel AA / Pablo Barrera Buenos Aires Arjantin Güncel Haberler

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