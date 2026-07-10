Çinli Şirketin Geliştirdiği Robotik Dış İskelet, Kullanıcıların Günlük Yaşamını Kolaylaştırıyor

BUENOS AİRES, 10 Temmuz (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ta robotik bir dış iskelet cihazı yardımıyla yürüyen Maria Laura Biscaglia, 4 Temmuz 2026.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ta yaşayan Maria Laura Biscaglia, Çinli Hangzhou Taixi Akıllı Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen dış iskelet robotik cihazı deneyimlediğinde, yürümesinin belirgin şekilde kolaylaştığını fark etti.

Biscaglia Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Cihazın, hareket etme niyetimi algılayacak kadar hassas olduğunu görebiliyordum. Bana eşlik etti ve destek oldu. Yürüyüşüme yardımcı oldu ve bacağımı daha iyi kaldırmam için bana güç verdi" dedi.

Sensör ağı ve yapay zeka teknolojisini kullanan dış iskelet, kullanıcıların hareket niyetlerini algılayarak yürüme ile diğer aktiviteler sırasında gerçek zamanlı destek sağlamak üzere motorları harekete geçiriyor. (Fotoğraf: Juan Manuel Foglia/Xinhua)

Kaynak: Xinhua