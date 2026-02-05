Haberler

ABD'de Arizona Kamu Güvenliği Departmanına ait helikopterin kaza yapması sonucu 2 kişi öldü

Güncelleme:
ABD'nin Arizona eyaletinde Kamu Güvenliği Departmanına ait bir helikopterin kaza yapması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olay, yerel polise hava desteği sağlamak amacıyla meydana geldi. Kazanın nedeni ve detayları hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Arizona eyaletinde Kamu Güvenliği Departmanına ait helikopterin kaza yapması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kamu Güvenliği Departmanı yetkililerince yapılan açıklamada, silahlı saldırgana müdahale eden yerel polise hava desteği sağlamak amacıyla havalanan helikopterin kaza yaptığı belirtildi.

Kaza sonucu helikopterdeki 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile birlikte yürütüleceğini açıkladı.

Kazanın nedenine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

