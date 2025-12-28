Avcılar'da el freni çekilmeyen minibüs binanın duvarına çarptı

AVCILAR'da arızalı olduğu belirtilen ve el freni çekilmeden park edilen minibüs, rampada kayarak bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan tuğla parçaları, odasında oturan iki çocuğun yanına düştü. Çocuklar yara almadan kurtulurken kaza nedeniyle zarar gören doğal gaz hattının onarımı için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Arızalı olduğu gerekçesiyle sokağın başına park edilen 34 NZ 1988 plakalı minibüs, el freni çekilmediği için hareket ederek rampada kaymaya başladı. Hızlanan minibüs, sokağın sonunda Emrah Taneri'nin oturduğu evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısmen pencereden içeri giren minibüs, evin duvarında hasara neden oldu. Duvarın yıkılan kısmından kopan tuğla ve beton parçaları, odada bulunan ranzadaki iki çocuğun yanına düştü. Korku yaşayan çocuklar, yara almadan yataklarından kalkarak yakınlarının yanına koştu. Minibüsü sokağa park eden sürücünün akrabası olduğu öğrenilen Mehmet Taneri, "Arızalı minibüs el freni çekilmeden bırakılmış. Hızla kayarak duvara çarptı" dedi. Ev sahibi Emrah Taneri ise gürültüyü duyduklarında gardırobun devrildiğini sandıklarını belirterek, "Çarpmanın şiddetiyle kopan tuğla ve beton parçaları, yatakta oturan çocuğumun bacağının hemen yanına düştü" diye konuştu.

DOĞAL GAZ BORU HATTI DA ZARAR GÖRDÜ

Minibüsün çarptığı noktada bulunan İGDAŞ'a ait doğal gaz boru hattı da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olası bir tehlikeye karşı hattı geçici olarak kapattı. İBB'ye ait vinçle minibüs bulunduğu yerden çıkarılırken, İGDAŞ ekipleri hat ve doğal gaz sayacının bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Kısmen zarar gören hattın onarımı için çalışma başlatıldı.