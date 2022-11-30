Arızalanan 'Sumatik'te parayı eliyle alan personel: Amacım kuyruktakileri mağdur etmemekti

ESKİŞEHİR'de arıza yapan su yükleme makinesinde elle işlem yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem olan teknik personel Levent Sert, kuyrukta bekleyenlerin mağdur olmaması için parayı elle aldığını belirtti. Sert, "Arızayı çözümleyinceye kadar, yaklaşık 20 dakikalık bir süre içinde gelen vatandaşlara yardımcı oldum. O sürede de bir vatandaş videomu çekmiş. Farklı anlaşıldı tabii ki" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 25 Kasım'da yapılan olağan genel kurulunda, kentteki şebeke suyuna zam yapıldı. Tarife değişikliği kurulda oy çokluğuyla kabul edilirken, zammın 28 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı. Eski tarifeden su satın almak isteyenler ise 3 gün kentin farklı noktalarındaki su yükleme makineleri önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki su yükleme makinesi arıza yapınca bölgeye ESKİ ekipleri gönderildi. Teknik personel su yükleme makinesinde yaptığı kontrolde, para mekanizmasının çalışmadığını tespit etti. Mekanizma sökülürken, kuyrukta bekleyenlerin mağdur olmaması için makine kabinindeki personel paraları, mekanizmanın olduğu boşluktan elle alarak su yükleme işlemine devam etti. Arızanın giderilmesinin ardından sistem normale döndü. O anlara ilişkin çekilen görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı, kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi.

"Suya zam gelecek diye su kartımı doldurmak için su yükleme kabinine geldim. Para yatırırken hazne olmadığı için parayı içeriden eliyle aldığını görünce, buna mizahi bir yönden yaklaşarak videoya çektim. Daha sonra bunu sadece kendi sosyal medyamda paylaştım. Fakat 4-5 saat sonra sosyal medyada bununla ilgili paylaşımlar yapıldı. Ben bu mizahi yönün farklı yerlere çekilmesinden çok rahatsız oldum. Olay siyasi mecralara çekildi. Artık ben videonun altına yorum yapmak zorunda kaldım. 'Bu mizahi bir olaydır. Kesinlikle bir art niyet söz konusu değildir. İçerideki görevli arkadaş, kuyrukta bekleyenler soğukta mağdur olmasın diye arıza giderilene kadar geçici bir yöntem bulmuş' diye. Mizahi yönden kendi hikayemde paylaştım. Bu konuda ESKİ'ye ve Büyükşehir'e teşekkür ediyorum. Onlar çok ılımlı davrandılar. Mizahi yönden yaklaştığımı onlar da kabul ettiler, anlayış gösterdiler. Ben de elimden geldiği kadar tüm mecralarda bu açıklamayı yaptım ama dediğim gibi çok farklı tepkiler de aldım. Olayın bu boyuta geleceğini kesinlikle tahmin edemedim."