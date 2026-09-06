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Arıkan, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Şehadet Yıl Dönümünde Andı

Arıkan, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Şehadet Yıl Dönümünde Andı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin halkıyla dayanışma gösterirken İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi ölüm yıl dönümünde andı. Arıkan, Eygi'nin zulme karşı vicdanın ve Filistin dayanışmasının sembolü olduğunu belirterek, katillerin ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermediğini vurguladı ve bu mücadeleyi unutmayacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin halkıyla dayanışma eylemi sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi ölüm yıl dönümünde andı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkının haklı mücadelesine omuz verirken siyonist İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ayşenur kardeşimiz, zulmün karşısında susmayan vicdanın; sınırları aşan Filistin dayanışmasının sembollerinden biri oldu. Aradan geçen zamana rağmen ne onu katledenler hesap verdi ne de siyonist İsrail'in işlediği insanlık suçları son buldu. Bizler Ayşenur'u da Filistin uğruna bedel ödeyenleri de unutmayacağız; katilleri ve onlara cesaret verenleri asla unutturmayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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