Arıkan: Onlar için anlaşma çoğu zaman sadece bir mola

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin, "Bir anlaşmanın imzalanması, kayıt altına alınması, Amerika ve İsrail söz konusu olduğunda asla bir güvence değildir. Çünkü biz biliyoruz ki canları istediğinde; Gazze'yi vuranlar, Tahran'ı hedef alanlar, Beyrut'u bombalayanlar için anlaşma çoğu zaman sadece taktik bir moladan ibarettir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Türkiye'de emeğin itibarının ve devletin ciddiyetinin ciddi şekilde zedelendiğini belirterek, "Bu konu ile ilgili iki örnek vermek istiyorum. Özel sektör öğretmenlerimiz, Meclis'imizin önüne geldiler, tek bir amaçları vardı; seslerini duyurmak istediler. Öncelikle öğretmenlerimize yapılan sert müdahaleyi şiddetle kınıyorum. O müdahaleyi yapmadan önce, o öğretmenlerimizi mutlaka dinlemeniz gerekirdi. Değerli öğretmenlerim, her ne kadar iktidar sesinizi bastırmaya çalışsa da biz sizi duyuyoruz. Bakınız, geçen sene 'Büyük öğretmen' yürüyüşü yapıldı. Bu yürüyüşten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 'Tamam, ilgili bakanlıklar, dernekler, sendikalar olarak bir araya gelelim konuşalım' dedi. İşte bu da belgesi, 14 Temmuz 2025 günü, 11 gün sonrası için 25 Temmuz'da toplantı kararı alınıyor. Ancak ne hikmetse 22 Temmuz günü başka bir karar ile bu toplantı iptal ediliyor. İşte o karar da buradadır. İşte bugün öğretmenlerimiz; devletin garantör olduğu ancak 1 yıldır gerçekleşmeyen bu görüşmenin yapılmasını talep etmek için Güvenpark'ta. Sınıflarında, 'Çalışırsanız başarırsınız' diyen öğretmenlerimiz bugün çalışıyorlar ancak emeklerinin karşılığını alamıyor. Şunun çok iyi bilinmesini isterim; özel okul öğretmeni, özel sektör işçisi gibi görülüyor ancak yaptığı iş, kamusal bir iştir. Öğretmenin emeği piyasaya terk edilirse, eğitimin niteliği de piyasaya terk edilmiş olur. Bunu aklı başında hiçbir yönetici kabul etmez" dedi.

'İRAN'IN DİRENCİNİ ÖNEMSİYORUZ'

İran ve ABD arasında cuma günü imzalanması planlanan anlaşma ile ilgili konuşan Arıkan, "Bu coğrafyada; emperyalist dayatmalarla, Siyonist saldırganlıkla ve dış müdahalelerle kalıcı bir düzen kurulamaz. Trump her ne kadar bu süreci kendi adına bir başarı hikayesi gibi sunmaya çalışsa da sahadaki tablo bunun böyle olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Çatışmaların durmasını, diplomasi kanallarının açılmasını ve tarafların masada konuşmasını olumlu karşılıyoruz. Ancak barışı selamlarken hakikati de teslim etmek zorundayız. Amerika, İsrail ve İran'ı savaşan iki cephe olarak tanımlamayı doğru bulmuyoruz. Saldıranlar ile ülkesini savunanları ayırmak mecburiyetindeyiz. Okullarda çocukları, evlerinde aileleri, şehirlerde mahalleleri bombalayanlarla, o masumları savunanları ayırmak mecburiyetindeyiz. Emperyalizmin ve Siyonizmin baskılarına karşı vatanını savunan, İran'ın ortaya koyduğu direnci önemsiyoruz. Bu asla bir savaş çağrısı değildir. Bu, bölgenin; kendi onuruna, iradesine ve kendi geleceğine yine kendisinin sahip çıkması gerektiğinin altını çizmektir. Şunu da açıkça ifade etmek zorundayız; bir anlaşmanın imzalanması, kayıt altına alınması, Amerika ve İsrail söz konusu olduğunda asla bir güvence değildir. Çünkü biz biliyoruz ki canları istediğinde; Gazze'yi vuranlar, Tahran'ı hedef alanlar, Beyrut'u bombalayanlar için anlaşma çoğu zaman sadece taktik bir moladan ibarettir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı