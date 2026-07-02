Sakarya'da üzerine demir boru düşen şoför yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir işletmeye malzeme getiren 65 yaşındaki şoför C.O., dorse üzerindeki halatı çözerken üzerine düşen demir boru nedeniyle ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde üzerine demir boru düşen şoför hayatını kaybetti.
Adliye Mahallesindeki bir işletmeye dün akşam malzeme getiren C.O'nun üzerine (65), dorse üzerindeki halatı çözdüğü esnada demir boru düştü.
C.O. yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan C.O, yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Aziz Güvener