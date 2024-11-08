Arif Güran'ın Kan Şekeri Düşük Çıktı
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşmasında fenalaşan Arif Güran, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tahliller sonucunda kan şekeri değerinin düşük olduğu belirlendi ve bir süre gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
ARİF GÜRAN'IN KAN ŞEKERİ DÜŞÜK ÇIKTI
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayan ve bugün devam eden ilk duruşmada fenalaşarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen ve bir süre acil serviste bekletilen babası Arif Güran'ın, yapılan tahlillerle kan şekeri değerinin düşük olduğu belirlendi. Arif Güran'ın, bir süre daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,