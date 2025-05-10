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Arı sokan genç kadın hayatını kaybetti

Arı sokan genç kadın hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 yaşındaki Yasemin Şahinkaya'yı arı soktu. Alerjisi olduğu bilinen genç kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde arının sokması sonucu 20 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi.

ARI SOKTUKTAN SONRA FENALAŞTI

Oba Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Şahinkaya (20), arının sokmasının ardından fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şahinkaya, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Şahinkaya'nın arıya alerjisinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMr Camel:

Ölümün nasıl geleceğini bilemezsin hayat da ALLAH rahmet eylesin… bir arı bile insan öldürüyor biber yiyenin komaya girenler var e nabız a ekleyin neye alejınız varsa ekleyin benim de pensil in alerjım var

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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Allah rahmet etsin bu tür insanlar çok maalesef

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