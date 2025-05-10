Arı sokan genç kadın hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 yaşındaki Yasemin Şahinkaya'yı arı soktu. Alerjisi olduğu bilinen genç kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde arının sokması sonucu 20 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi.
ARI SOKTUKTAN SONRA FENALAŞTI
Oba Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Şahinkaya (20), arının sokmasının ardından fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şahinkaya, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Şahinkaya'nın arıya alerjisinin olduğu öğrenildi.