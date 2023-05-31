Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Arhavi'de Deprem Bölgesindeki İki Okul Yararına Kermes Düzenlendi

Arhavi'de Deprem Bölgesindeki İki Okul Yararına Kermes Düzenlendi

Güncel Haberler

Artvin'in Arhavi ilçesinde deprem bölgesindeki iki okul yararına kermes organize edildi. Arhavi Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler sahneledi. Deprem bölgesindeki iki okul yararına gerçekleştirilen kermeste, öğretmenlerin ve velilerin katkılarıyla hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Etkinliğe, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Garnizon Komutanı Murat Balcı, Arhavi Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Tatar ve diğer ilgililer katıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde deprem bölgesindeki iki okul yararına kermes organize edildi.

Arhavi Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler sahneledi.

Deprem bölgesindeki iki okul yararına gerçekleştirilen kermeste, öğretmenlerin ve velilerin katkılarıyla hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Etkinliğe, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Garnizon Komutanı Murat Balcı, Arhavi Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Tatar ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Tamer Arslan - Güncel

Cumhuriyet Artvin Deprem Arhavi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title