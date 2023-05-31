Arhavi'de Deprem Bölgesindeki İki Okul Yararına Kermes Düzenlendi

Artvin'in Arhavi ilçesinde deprem bölgesindeki iki okul yararına kermes organize edildi. Arhavi Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler sahneledi. Deprem bölgesindeki iki okul yararına gerçekleştirilen kermeste, öğretmenlerin ve velilerin katkılarıyla hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Etkinliğe, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Garnizon Komutanı Murat Balcı, Arhavi Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Tatar ve diğer ilgililer katıldı.