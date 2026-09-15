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Arguvan'da öğrenciler için "okula merhaba" şenliği düzenlendi

Arguvan'da öğrenciler için 'okula merhaba' şenliği düzenlendi
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde okula yeni başlayan öğrenciler için "okula merhaba" şenliği gerçekleştirildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde okula yeni başlayan öğrenciler için "okula merhaba" şenliği gerçekleştirildi.

Öğrencilere, boyama etkinliği, tiyatro ve palyaço gösterisi sunuldu, geleneksel oyunlar oynatıldı.

Arguvan Kaymakamı Salih Ağar, bu tür etkinliklerin öğrenci ve veliler için önemli olduğunu ifade etti

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılına iyi şekilde başlamalarını amaçladıklarını kaydetti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özhan Akpınar, İlçe Emniyet Amiri İsmail Taha Nazlı, İlçe Jandarma Komutanı Arif Zübeyir Köse, İlçe Müftüsü Sayim Konuksever ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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