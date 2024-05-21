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Arguvan'da 1. Yayla Pikniği Etkinliği Gerçekleştirildi

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde düzenlenen 1. Yayla Pikniği etkinliği, Narmikan Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Malatya Temsilciliği tarafından Çakmak Yaylası'nda gerçekleştirildi. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, programda birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu bir günü paylaştıklarını belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde "1. Yayla Pikniği" etkinliği gerçekleştirildi.

Narmikan Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Malatya Temsilciliğince Çakmak Yaylası'ndaki program çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Pikniğe katılan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, programda, her zamanki gibi bugün de güzellik, birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu bir günü daha hep beraber paylaştıklarını söyledi.

Eren, "Birliğimiz ve beraberliğimiz hiç bozulmasın. Piknik etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mutlu ve güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi.

Programa belediye meclis üyeleri, dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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