Rize'deki güreşlerde ortalık toz duman oldu! Arenadan kaçan boğalar, insanların arasına daldı - Haberler

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Rize'deki güreşlerde ortalık toz duman oldu! Arenadan kaçan boğalar, insanların arasına daldı

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Güncel
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Rize'deki güreşlerde ortalık toz duman oldu! Arenadan kaçan boğalar, insanların arasına daldı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 26'ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında yapılan geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde arenadan kaçan boğalar, kalabalığın bulunduğu alana girdi.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 26'ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında yapılan geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde arenadan kaçan boğalar, kalabalığın bulunduğu alana girdi. Kaçışanların panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 26'ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali düzenlendi. Festival kapsamında, Galer Düzü Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri gerçekleştirildi. Ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde 50 boğanın güreşi, ilgiyle izlendi. Güreşlerin sonunda arenadan kaçan ve seyircilerin arasına giren boğalar ise paniğe neden oldu. Karşılarında boğaları görenler, kaçarak araçların arkasına saklanmaya çalışırken, kimileri de ellerindeki değneklerle uzaklaştırmaya çalıştı. Boğalar, daha sonra sahipleri tarafından yakalanarak ahırlarına götürüldü. Çevrede kaçışanların panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

Çamlıhemşin Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mikail arman:

Ben Rizeyi Îslami değerlere bağlı, Yüce ALLAH'ın yarattığı zavallı masum hayvanlara saygılı ve merhametli bilirdim.Utanmıyormusunuz ! Boğaları kavga ettirmekten başka, faydalı bir iş bulamadınızmı? O hayvanlar sizden böyle intikam alırlar.

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