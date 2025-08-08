Arel 7 Gemisinin Radar Hareketleri Ortaya Çıktı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açılan iş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada, Arel 7 adlı kuru yük gemisinin radar hareketleri belirlendi. 4 Ağustos'taki kaza sonrası devam eden arama çalışmalarında Arel 7'nin Marmara Adası açıklarında geri manevra yaptığı tespit edildi.

AREL 7'NİN RADAR HAREKETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları devam ederken, Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı ileri sürülen kuru yük gemisinin radar hareketleri ortaya çıktı. 4 Ağustos'ta yaşanan kazayla ilgili dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde Çanakkale'den yola çıkan 'Arel 7' adlı kuru yük gemisi Marmara Adası açıklarında seyrederken, sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, ardından Kocaeli'nin merkez Körfez ilçesi açıklarında bir süre demirlediği, sonrasında da Yalova açıklarına doğru seyrederek Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.

Zehra BAYKAL/ MARMARA (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
