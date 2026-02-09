Buz tutan Ardos Gölü dronla görüntülendi /Haber eklendi

Haberler

Buz tutan Ardos Gölü dronla görüntülendi

Güncelleme:
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Beşikli köyünde bulunan Ardos Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Göl, doğa fotoğrafçısı Mustafa Başgöze tarafından dronla görüntülendi.

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesi Beşikli köyünde yer alan bin 680 rakımlı Ardos Gölü, buz tuttu.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kemah ilçesi Beşikli köyü sınırları içerisinde yer alan, yazın piknikçilere ev sahipliği yapan Ardos gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Göl, doğa fotoğrafçısı Mustafa Başgöze tarafından dronla görüntülendi.

