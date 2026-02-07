Artvin'de kazada vefat eden muhtarın cenazesi defnedildi
Artvin'in Ardanuç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ustalar köyü muhtarı Turgay Demir'in cenaze töreni yapıldı. Törene Vali Turan Ergün ve vatandaşlar katıldı.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde traktörün devrildiği kazada hayatını kaybeden muhtar Turgay Demir'in cenazesi toprağa verildi.
Ustalar köyü muhtarı Demir için Ardanuç Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Turan Ergün ve vatandaşlar katıldı.
Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel