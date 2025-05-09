Ardanuç'ta Dev Kaya Yola Düştü
Artvin'in Ardanuç ilçesinde yamaçtan yuvarlanan dev kaya, karayoluna düşerek trafiği etkiledi. Olayda can kaybı olmaması sevinçle karşılandı.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde dev kaya yola düştü
ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde yamaçtan yola yuvarlanan dev kaya görenleri hayrete düşürdü.
Alınan bilgiye göre, Ardanuç-Artvin karayolunun 3. kilometresi Ferhatlı köyü yakınlarında yamaçtan kopan dev kaya karayoluna yuvarlandı. Kayanın yola yuvarlandığı sırada yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önlerken, jandarma ekipleri yolda vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Ulaşım yolda kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel