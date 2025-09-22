Ardahan ve Kars'ta Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu
Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve yoğun sis ile birlikte soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bülbülan Yaylası beyaza büründü, Kağızman ilçesinde de kar yağışı oluştu.
Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ile sis etkili oldu.
Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü.
Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü.
Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.
Kars
Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü.
Ayrıca il genelinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.