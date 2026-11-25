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Ardahan ile Kars'ta etkili olan kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamaya yol açtı.

Ardahan genelinde akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle tipi şiddetini artırdı, hava sıcaklığının düşmesiyle de yollarda yoğun buzlanma oluştu.

Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunu kullanmak isteyen 6 tır ilerleyemedi.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise bir tır buzlanma sebebiyle yolda kaldı.

Kars'ta da kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı.

Kars- Göle kara yolunda tomruk yüklü tır makas attı. Bu sebeple yolun bir bölümü ulaşıma kapandı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA