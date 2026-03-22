Ardahan ile Artvin arasındaki yaylalar karla beyaza büründü
Ardahan ile Artvin arasındaki yaylalar kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürürken, Sahara mevkisi de karla kaplandı. Bölgeden geçen vatandaşlar karla kaplı yaylaları görüntülemeye çalıştı.
Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan ve Karadeniz'e geçiş sağlayan Ardahan-Şavşat kara yolundaki 2 bin 470 rakımlı Sahara mevkisi de karla kaplandı.
Kaynak: AA / Günay Nuh