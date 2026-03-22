Ardahan ile Artvin arasındaki yaylalar karla beyaza büründü

Ardahan ile Artvin arasındaki yaylalar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan'ın özellikle yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan ve Karadeniz'e geçiş sağlayan Ardahan-Şavşat kara yolundaki 2 bin 470 rakımlı Sahara mevkisi de karla kaplandı.

Bölgede bulunan yaylalar, yağışla adeta kara gömüldü.

Bölgeden geçen bazı vatandaşlar, karla kaplı yaylaları görüntülemeye çalıştı.