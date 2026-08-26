Vali Yamlı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Posof ilçesinin Gürcistan sınırındaki Yurtbekler köyünde yaşayan şehit Seçkin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi, babası ve yakınlarıyla bir araya gelen Yamlı, aileyle bir süre sohbet etti.

Vali Yamlı, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, Hakkari'de 2004 yılında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Onbaşı Seçkin Yılmaz'ı rahmetle andı.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün ve Posof Kaymakamı İsa Bertan da yer aldı.

Kaynak: AA