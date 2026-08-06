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Vali Yamlı, Şehit Kılıç'ın Ailesini Ziyaret Etti

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Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Göle ilçesinde şehit Recep Kılıç'ın ailesini ziyaret ederek, şehitlerin emaneti olan ailelerin milletin en kıymetli değerleri olduğunu vurguladı ve Türk bayrağı hediye etti.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Göle ilçesinde şehit Recep Kılıç'ın ailesini ziyaret etti.

Yamlı, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin emaneti olan ailelerin milletin en kıymetli değerleri arasında yer aldığını söyledi.

Yamlı, "Gönül birlikteliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, milletimizin en değerli emanetlerindendir. Kahraman şehitlerimizin aziz hatırası ve fedakarlıkları daima gönlümüzde yaşayacaktır. Devletimizin şefkati, milletimizin vefasıyla şehit ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yamlı, aileye Türk bayrağını hediye etti.

Ziyarette, Göle Kaymakamı Cuma Ömeç, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen ve İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün de yer aldı.

Kaynak: AA
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