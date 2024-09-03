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Ardahan Valisi Mehmetçiklere Moral Ziyareti Yaptı

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan ile Ermenistan sınırındaki karakollarda görevli Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulundu. Vali Çiçek, beraberindeki heyetle birlikte karakolları denetledi ve askerlere destek mesajları verdi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan ile Ermenistan sınırındaki karakollarda görevli Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulundu.

Vali Çiçek, beraberinde 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile 25. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Gürcistan ve Ermenistan sınırındaki karakolları denetledi.

Sınırdaki Başköy Hudut Karakolu'nu ziyaretinde, gözetleme kulelerinde nöbet tutan Mehmetçikle bir araya gelen Çiçek, ilgililerden sınır güvenliği ve askeri faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, sınırın sıfır noktasında konuşlu karakolları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Karakollarda görev yapan kahraman Mehmetçiklerle zaman zaman bir araya geldiklerini anlatan Çiçek, "Sınırlarımızın güvenliği için cansiperane görev yapan kahramanlarımız bizim için önemli, dolayısıyla görevlerinde başarılar diliyoruz. Allah, ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Sınırda askerlik yapmanın büyük onur ve gurur olduğunu biliyoruz. Başta anne ve babalarınız olmak üzere ailelerinize selamlarımı iletin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hayrettin Çiçek Ermenistan Gürcistan Politika Güncel

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