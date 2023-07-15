Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 15 Temmuz gazisi Zafer İpek'i evinde ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Zafer İpek'i evinde ziyaret etti. Öner, eşi Zehre Mine Öner ile gazi İpek'i Kaptanpaşa Mahallesindeki evinde ziyaret edip bir süre sohbet etti. Ziyarette Öner, 15 Temmuz'da 251 şehit verildiğini, 2 bin 194 gazinin olduğunu belirterek, şehit ve gazileri unutmayacaklarını söyledi. İpek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul'daki Vatan Caddesi'nde cuntacılara karşı vatan savunması yapmanın gururunu yaşadığını söyledi. Vali Öner, İpek'e hediye takdim etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Zafer İpek'i evinde ziyaret etti.

Öner, eşi Zehre Mine Öner ile gazi İpek'i Kaptanpaşa Mahallesindeki evinde ziyaret edip bir süre sohbet etti.

Ziyarette Öner, 15 Temmuz'da 251 şehit verildiğini, 2 bin 194 gazinin olduğunu belirterek, şehit ve gazileri unutmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz günü milletin bağımsızlık ve demokrasisini korumak adına canı pahasına direndiğini vurgulayan Öner, "Çok şükür bugün huzur ve güven ortamı içindeyiz. Bu nedenle şehitlerimizi yad ederken, gazilerimize sağlık ve uzun ömür diliyoruz. Şehit ve gazilerimizi unutmadık, onların emanetleri bizim emanetimizdir." dedi.

İpek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul'daki Vatan Caddesi'nde cuntacılara karşı vatan savunması yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Vali Öner, İpek'e hediye takdim etti.