Ardahan Valisi Çiçekli görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ardahan Valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli, göreve başladı.

Valilik önünde düzenlenen törende vali yardımcıları, kaymakamlar, rektör, belediye başkanları ve kurum müdürlerince karşılanan Çiçekli'ye, bir kız çocuğu tarafından buket verildi.

Törenin ardından makamına geçen Çiçekli, gazetecilere, "Allah hayırlı eylesin. Bizi buraya, burayı bize, bizi birbirimize hayırlı eylesin diye niyaz ederek başlıyoruz." dedi.

Ardahan'da da dertlerinin millete hizmet olacağını vurgulayan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Sizlerle beraber olmak, birlikte olmak, beraber milletin derdiyle dertlenmek heyecanıyla heyecanlanmak bizi gerçekten mutlu edecek. Amacımız, emelimiz, bütün mesleki hayatımızda olduğu gibi bu millete hizmet etmektir. Mükafatını da yalnız ve sadece Hak Teala'dan ummaktır. Bu dilekle, bu niyazla 'Bismillah' diyerek göreve başlıyoruz. Sizlerin aracılığıyla da bütün şehrimizi, ilimizin mensuplarını, insanlarımızı, kardeşlerimizi, Ardahanlı hemşehrilerimizi en kalbi duygularımızla sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Hoş bulduk diyoruz."

Vali Çiçekli'ye, eşi Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli de eşlik etti.