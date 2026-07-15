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Ardahan Üniversitesi uluslararasılaşma ve yatırımlara odaklandı

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Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, uluslararası öğrenci sayısını artırma, yeni programlar açma, güneş enerjisi santrali ve TÜBİTAK laboratuvarı gibi yatırımlarla üniversitenin akademik ve fiziki altyapısını güçlendirdiklerini açıkladı.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversitenin uluslararasılaşma, akademik gelişim ve altyapı yatırımlarına yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

Üniversitenin Yenisey Konukevinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Emiroğlu, son dönemde üniversitenin akademik ve fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

Uluslararası öğrenci sayısını artırmak amacıyla Azerbaycan, ABD ve Kosova'da tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini belirten Emiroğlu, Yükseköğretim Kurulu tarafından tahsis edilen yeni kontenjanlarla öğrenci sayısının artacağını ifade etti.

Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulunda Besi ve Süt Hayvancılığı Programı ile Ardahan merkez kampüste Arıcılık Programının açıldığını dile getiren Emiroğlu, üniversitenin dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 3 bin bandına yükseldiğini kaydetti.

Ankara Üniversitesi ile teknoparklar ve apiterapi alanlarında iş birliği protokolü imzaladıklarını aktaran Emiroğlu, kampüs arazisinde ilk kez mercimek ve nohut ekimi gerçekleştirdiklerini, bu ürünlerden gıda takviyesi geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kütüphane ve yemekhane inşaatlarının planlanandan daha hızlı ilerlediğini belirten Emiroğlu, Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin temelinin eylül ayında atılmasının planlandığını, 2 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali yatırımında kurulum sürecine geçildiğini ve TÜBİTAK Bilim Laboratuvarının ekim ayında hizmete açılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Emiroğlu, ayrıca kampüs ulaşımına yönelik elektrikli otobüs ve tramvay projeleri üzerinde çalıştıklarını, elektrikli araç şarj istasyonunun hizmet verdiğini, "Spor Dostu Kampüs" çalışmaları kapsamında ise buz pateni pisti ile açık futbol sahası yapılmasının planlandığını ifade etti.

Toplantının ardından Emiroğlu, basın mensuplarıyla birlikte yapımı süren TÜBİTAK Bilim Laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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