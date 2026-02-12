"Geleneğin Yöresi Ardahan'da Tarım" programı düzenlendi

Ardahan Üniversitesi'nde "Geleneğin Yöresi Ardahan'da Tarım" konulu program gerçekleştirildi.

Üniversitenin Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan'ın zorlu coğrafyasıyla sabrı, bereketli toprağıyla emeği temsil eden kadim şehir olduğunu söyledi.

Kentin ikliminin çetin olduğunu, bölgede üretimin büyük fedakarlık gerektirdiğini vurgulayan Emiroğlu, "Bugün geçmişten süzülüp gelen geleneksel tarım birikimini bilimin rehberliğinde yeniden ele alarak geleceğe taşımak için burada toplanmış bulunmaktayız. Üniversite olarak temel gayemiz bellidir. Akademik bilgiyi sadece kütüphane raflarında saklamak değil, onu tarlaya, meraya ve kovana indirmektir. Bölgesel kalkınma odaklı misyonumuz gereği Ardahan'ın potansiyelini katma değere dönüştürmek zorundayız." dedi.

Emiroğlu, bugünkü programa "geleneğin yöresi" dediklerini, dolayısıyla köklerden kopmadan geleceği inşa etmek istediklerini kaydetti.

Ancak geleneğin teknolojiyle desteklenmediği sürece sürdürülebilirliğinin olamayacağına işaret eden Emiroğlu, "Bu vesileyle üniversitemiz ve bölgemiz adına daha önce paylaştığımız büyük bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bölgesel kalkınma misyonumuzun en önemli ayağı olan hayvan hastanesi projemiz resmi olarak bu yıl yatırım programına alınmış bulunmaktadır." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik personel ile öğrencilerin katıldığı program, uzmanların alanlarındaki konuşmalarıyla tamamlandı.