Ardahan Üniversitesi öğrencileri iftar programlarında buluşuyor

Ardahan Üniversitesi öğrencileri iftar programlarında buluşuyor
Ardahan Üniversitesi, Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilere ücretsiz iftar programları düzenliyor. Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, oruç tutan ve tutmayan tüm öğrencilerin sofralarının açık olduğunu belirtti.

Ardahan Üniversitesi'nde ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerin katılımıyla iftar programları düzenleniyor.

Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi yemekhanesinde düzenlenen bugünkü etkinlikte, ramazanın ilk gününden itibaren iftar programlarında yemeklerin öğrencilere ücretsiz verildiğini söyledi.

Oruç tutan ve tutmayan tüm öğrencilere sofralarının açık olduğunu ifade eden Emiroğlu, "Her iftarda yüzlerce öğrencimize iftar veriyoruz. Bunun bir miktarı üniversitemizin vakfı, bir miktarı da çalışanlarımız tarafından karşılanıyor. Kimin gönlünde ne kadar geçerse o kadar destek olabiliyor. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Emiroğlu, "Ortamın samimi ve hoş geçmesi için ben de bizzat eşlik ettim. Ramazan ayının manevi havasına uygun bir ortam oluştu. Bu organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sıraya girip yemeğimizi aldık." diye konuştu.

Etkinliğe rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Prof. Dr. Yeliz Demir, Genel Sekreter Hüseyin Caner Akkurt, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
