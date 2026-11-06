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Ardahan Şavşat yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan 14 TIR kurtarıldı

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Ardahan Şavşat yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan 14 TIR kurtarıldı
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Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 650 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı. Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle yolda kalan 14 TIR, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak yollarına devam etti.

ARDAHAN-Şavşat kara yolunun 2 bin 650 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece yolda kalan 14 TIR, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Sahara Geçidi'nde bazı ağır tonajlı araçlar ilerleyemedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Yolda kalan 14 TIR, yoğun çalışmalar sonucu bulundukları yerden çıkarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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