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Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele ve tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: AA