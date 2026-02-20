Haberler

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan kara yolunda ulaşım normale döndü

Güncelleme:
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadele çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Yolda ilerleyen saatlerde yer yer buzlanma uyarısı yapıldı.

Kar ve tipi nedeniyle büyük araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün büyük araç geçişine kapatılan ve kenti Karadeniz'e bağlayan yolun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından yolda ulaşım yeniden normalleşti.

Kentin yüksek kesimlerinde ilerleyen saatlerde yer yer buzlanma oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Günay Nuh
