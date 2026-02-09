Haberler

Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda yürütülen çalışmaların ardından ulaşım normale döndü. Yetkililer kar ve tipi nedeniyle buzlanma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Kar ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda yürütülen çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan ve kenti Karadeniz'e bağlayan yolun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Yetkililer, kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar ve tipinin yer yer buzlanmaya yol açabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti