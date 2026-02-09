Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
Yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda yürütülen çalışmaların ardından ulaşım normale döndü. Yetkililer kar ve tipi nedeniyle buzlanma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.
Yetkililer, kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar ve tipinin yer yer buzlanmaya yol açabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.