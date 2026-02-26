Haberler

Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı


Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yol kapatıldı ve karla mücadele çalışmalarının başlaması için tipi dinmesi bekleniyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

Şehirde yoğun kar yağışı ve tipi, birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi yüzünden görüş mesafesi düştü.

Bu nedenle yolun Sahara mevkisi tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Karla mücadele çalışmalarına başlanması için tipinin dinmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh
