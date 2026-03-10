Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ temizlendi
Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ, iş makineleriyle yapılan temizlik çalışmaları sonucunda temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine bugün çığ düştü.
Çığın düşmesiyle yol kısa süreli ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çığın düştüğü alanda iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı.
Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Günay Nuh