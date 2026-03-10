Haberler

Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ temizlendi

Güncelleme:
Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ, iş makineleriyle yapılan temizlik çalışmaları sonucunda temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ temizlendi.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine bugün çığ düştü.

Çığın düşmesiyle yol kısa süreli ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çığın düştüğü alanda iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
