Ardahan-Şavşat kara yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi, Ardahan-Şavşat kara yolunun kapanmasına sebep oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan yolda, buzlanma ve çığ düşme olayları yaşandı.

Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.

Yoğun tipi, yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.

Buzlanmanın da etkili olduğu bölge ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan, kapatılan yolun Yaylalar mevkisinde çığ düştüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
