Ardahan-Şavşat kara yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi, Ardahan-Şavşat kara yolunun kapanmasına sebep oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan yolda, buzlanma ve çığ düşme olayları yaşandı.
Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.
Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.
Yoğun tipi, yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.
Buzlanmanın da etkili olduğu bölge ulaşıma kapatıldı.
Öte yandan, kapatılan yolun Yaylalar mevkisinde çığ düştüğü öğrenildi.