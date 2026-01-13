Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle kapatıldı
Ardahan'ı Artvin'e bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipinin etkisiyle tüm araç geçişlerine kapatıldı. Yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesi düşerken, yaylalar mevkisinde üç noktada çığ düştüğü bildirildi.
Ardahan- Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Artvin üzerinden Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.
Yoğun tipi, yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.
Görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla ekiplerce yol tüm araçların geçişine kapatıldı.
Öte yandan ulaşıma kapatılan yolun yaylalar mevkisinde 3 farklı noktaya çığ düştüğü öğrenildi.
Ekipler, alanda çalışma yapmak için tipinin dinmesini bekliyor.