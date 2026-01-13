Haberler

Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle kapatıldı

Güncelleme:
Ardahan'ı Artvin'e bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipinin etkisiyle tüm araç geçişlerine kapatıldı. Yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesi düşerken, yaylalar mevkisinde üç noktada çığ düştüğü bildirildi.

Ardahan- Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Artvin üzerinden Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.

Yoğun tipi, yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.

Görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla ekiplerce yol tüm araçların geçişine kapatıldı.

Öte yandan ulaşıma kapatılan yolun yaylalar mevkisinde 3 farklı noktaya çığ düştüğü öğrenildi.

Ekipler, alanda çalışma yapmak için tipinin dinmesini bekliyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
