Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu, hafif araç geçişine açıldı. Ulaşımda aksamalara neden olan kötü hava koşulları, yolda hala etkisini sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Perşembe günü kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapatılan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından söz konusu yol, hafif araçların geçişine açıldı.

Ekipler, yolda tipinin yer yer etkisini sürdürdüğü uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Günay Nuh
