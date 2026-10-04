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Ardahan Posof-Türkgözü yolunda iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Ardahan'da Posof-Türkgözü kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı. Sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi, Posof ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Ardahan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Posof-Türkgözü kara yolunda seyreden plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil Posof çıkışı 2. kilometrede çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Posof ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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