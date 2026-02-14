Haberler

Ardahan Konfederasyonu kongresi yapıldı

Güncelleme:
Ardahan'da düzenlenen kongrede AK Parti Milletvekili Kaan Koç, Ardahan'ın kalkınması için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yeniden genel başkan seçilen Burak Taştan, daha büyük kitlelere ulaşma hedefini dile getirdi.

Ardahan Konfederasyonu (ARDAKON) kongresi gerçekleştirildi.

Halil Efendi Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, dertlerinin birlik ve beraberlik içinde Ardahan'ı kalkındırmak olduğunu söyledi.

Kongreye başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilden katılım olmasının sevindirici olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Gerek içeride gerek dışarıda çalışmalarımızı en üst seviyede yürütüyoruz. Bu çalışmaların temelinde her zaman Ardahan'ın tanıtımı ve kalkınması var. Benim önerim Ardahan için başta illerde yapılan etkinlikleri artık Ardahan'da yerinde yapalım. Her şeyden önce söz konusu Ardahan'ın çıkarıysa asıl amacımız birlik ve beraberlik olmalı. Hepimiz üzerine düşeni, benim için veya başkası için değil, Ardahan için yaparsa o zaman Ardahan hak ettiği noktada olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün burada gördüğüm birliktelik de benim için çok önemli." dedi."

Kongrede yeniden ARDAKON Genel Başkanı seçilen Burak Taştan da katılım sağlayan başta siyasi parti temsilcileri olmak üzere herkese teşekkür ederek, Ardahan'ın birlik ve beraberliği için daha büyük kitlelere ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti.

