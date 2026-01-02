Haberler

Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Ekipler, sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan- Kars kara yolu ulaşıma açıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapanan kara yolunda, ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.

Geceden bu yana devam eden çalışma sonrası Ardahan-Kars kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, güzergahı kullanan sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.

