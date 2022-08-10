Ardahan gündem haberleri | Avcılar'da yollar göle döndü, işyerlerine su bastı

Edinilen Ardahan gelişmesine göre AVCILAR Yeşilkent Mahallesi'nde yağmur yolların göle dönmesine neden oldu.

AVCILAR Yeşilkent Mahallesi'nde yağmur yolların göle dönmesine neden oldu. Bazı işyerleri su altında kalırken esnaf önlem alınmamasından yakındı.

Avcılar'da sabah saatlerinde bastıran yağmur Yeşilkent Mahallesi'nde bazı yolların göle dönmesine neden oldu. Yol tamamen su ile kaplanırken buradan geçmeye çalışan araçlar mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanların kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi yolda mahsur kalan araçları kurtardı.

GÖKKUŞAĞI ÇIKTI

Kısa süren yağış ardından Beylikdüzü ve Esenyurt yönünde gökyüzünde beliren gökkuşağı ilgi çekti. Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkanlar gökyüzündeki görsel şöleni ilgi ile izleyerek cep telefonları ile görüntüledi.